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Общество

Тульскую медсестру наказали за слишком прозрачный защитный костюм

Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм. Об этом сообщили «Тульские новости».

По данным портала, девушка не стала надевать другую одежду из-за того, что в защитном костюме очень жарко. К тому же, девушка не рассчитывала, что костюм будет просвечиваться настолько.

Как отметили авторы сообщения, мужчины в палате ничего против костюма медика не имели.

В региональном минздраве сообщили, что сделали медсестре замечание, а с медперсоналом провели разъяснительную беседу. Кроме того, в больнице усилили контроль за использованием специальной одежды и средств индивидуальной защиты, сообщил сайт «Газета.ру».
newstula.ru
Фото newstula.ru. Тульский медик
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153332/
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