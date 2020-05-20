Тульскую медсестру наказали за слишком прозрачный защитный костюм

Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм. Об этом сообщили «Тульские новости».

По данным портала, девушка не стала надевать другую одежду из-за того, что в защитном костюме очень жарко. К тому же, девушка не рассчитывала, что костюм будет просвечиваться настолько.

Как отметили авторы сообщения, мужчины в палате ничего против костюма медика не имели.

В региональном минздраве сообщили, что сделали медсестре замечание, а с медперсоналом провели разъяснительную беседу. Кроме того, в больнице усилили контроль за использованием специальной одежды и средств индивидуальной защиты, сообщил сайт «Газета.ру»