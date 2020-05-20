Из сцены сериала «Друзья» убрали всех персонажей, кроме одного. Что получилось

YouTube-пользователь Urpoliitikko из сцены с неловким ужином из десятого сезона сериала «Друзья» убрал всех персонажей, кроме Росса. Видео он выложил на своем канале, пишет сайт www.kinopoisk.ru.

Автор взял отрывок из серии «Эпизод, где Росс в порядке», в котором герой Дэвида Швиммера пригласил к себе новоиспеченную пару Джо и Рэйчел. В итоге он разговаривает с пустотой и усиленно делает вид, что в комнате есть другие люди.

Вот как выглядит сцена на самом деле.

В 2019 году «Друзья» отметили 25-летие. Премьера сериала состоялась в 1994 году. Проект просуществовал 10 сезонов и завершился в 2004-м. Он признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения и стал одним из наиболее знаменитых проектов 1990-х.