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Общество

Правозащитники просят провести слушания по законопроекту об НКО онлайн

Юристы правовой клиники «Адилет» обратились к главе парламентского комитета по социальным вопросам Гулкан Молдобековой провести запланированные на 22 мая парламентские слушания по законопроекту об НКО, инициируемому нардепом Бактыбеком Райымкуловым, в режиме онлайн.

Ранее эксперты направляли в адрес автора скандальных поправок предложения на основе проведенного правового анализа. «По результатам анализа законопроекта нашими юристами было выявлено множество положений, противоречащих международно-правовым документам в области прав человека, Конституции и законодательству республики. В законопроекте также заложены явно дискриминационные нормы, к тому же дублирующие действующие правила отчетности некоммерческих организаций. Кроме того, при рассмотрении документа депутаты нарушили ряд процедурных правил, установленных регламентом Жогорку Кенеша. Однако в нарушение законодательства ответы на наши письменные обращения так и не были предоставлены», — говорится в обращении экспертов.

Кроме того, несостоятельными представляются доводы инициаторов законопроекта, приводимые в справке-обосновании к законопроекту в качестве несогласия с замечаниями юристов.

В «Адилете» напомнили, что представители различных международных организаций высказали обеспокоенность в связи с наличием рисков необоснованного и несоразмерного ограничения фундаментального права на свободу объединения.

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Дискриминационным назвали правозащитники законопроект об отчете НПО

Специальный докладчик ООН по вопросу о праве на свободу мирных собраний и ассоциаций, а также специальный докладчик ООН по вопросу о положении правозащитников выступили с совместным обращением и попросили провести обзор законопроекта с точки зрения международных обязательств Кыргызстана в области прав человека.

Правозащитники попросили, учитывая высокий общественный резонанс, вызванный этой законодательной инициативой, дать им возможность участвовать в обсуждении в режиме онлайн.

Напомним, 4 марта Жогорку Кенеш в первом чтении принял поправки в закон об НПО, обязывающие некоммерческие организации отчитываться об источниках финансирования. Правозащитники назвали его дискриминационным и попросили инициаторов отозвать законопроект.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153320/
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