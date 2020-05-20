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Общество

Число зараженных коронавирусом в России составило почти 300 тысяч человек

За сутки число людей, которые заразились коронавирусом, в мире выросло на 93,4 тысячи. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 4 миллиона 897 тысяч 567 человек. Больше всего зараженных в США (1 миллион 528 тысяч 568), России (299 тысяч 941), Бразилии (271 тысяча 885), Великобритании (250 тысяч 138), Испании (232 тысячи 37), Италии (226 тысяч 699) и Франции (180 тысяч 933).

Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 1,7 миллиона, за сутки показатель вырос на 49 тысяч 412 человек.

На сегодня число людей, которые умерли после заражения коронавирусом, составляет 323 тысячи 286 человек. За сутки число смертей выросло на 4 тысячи 759. В том числе в США скончались 91 тысяча 921 человек, Великобритании — 35 тысяч 422, в Италии — 32 тысячи 169, Франции — 28 тысяч 25, Испании — 27 тысяч 778.

В Кыргызстане зарегистрировали 1 тысячу 270 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 6 тысяч 751, Узбекистане — 2 тысячи 855, Таджикистане — 1 тысяча 936.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153302/
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