Число зараженных коронавирусом в России составило почти 300 тысяч человек

За сутки число людей, которые заразились коронавирусом, в мире выросло на 93,4 тысячи. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 4 миллиона 897 тысяч 567 человек. Больше всего зараженных в США (1 миллион 528 тысяч 568), России (299 тысяч 941), Бразилии (271 тысяча 885), Великобритании (250 тысяч 138), Испании (232 тысячи 37), Италии (226 тысяч 699) и Франции (180 тысяч 933).
Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 1,7 миллиона, за сутки показатель вырос на 49 тысяч 412 человек.
В Кыргызстане зарегистрировали 1 тысячу 270 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 6 тысяч 751, Узбекистане — 2 тысячи 855, Таджикистане — 1 тысяча 936.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.
Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.