На частную собственность не претендуем. Мэрия о реестре муниципального имущества

В мэрии Бишкека объяснили, как в реестре муниципального имущества оказались многоэтажные дома.

По ее данным, жилищный фонд изначально находился в государственной собственности и передан муниципалитету согласно постановлению правительства КР № 460 от 30 октября 1995 года.

«Данное постановление никем не оспорено, не отменено и по настоящий день имеет законную силу», — добавили в мэрии.

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В муниципалитете отметили, что с 1991-го действует закон о приватизации жилищного фонда и бишкекчане приватизировали 95 процентов жилищного фонда.

«Однако в многоэтажках, помимо квартир, имеются лифты, чердаки, подвальные помещения, которые не были приватизированы и находятся на балансе города», — подчеркнули в мэрии.

«Ни столичный муниципалитет, ни управление муниципального имущества не претендуют на жилье горожан. Никто не имеет права отбирать собственность у людей», — уверяют в мэрии.

Напомним, накануне представитель ОФ «Наше право» Светлана Антропова сообщила, что более 1,4 тысячи многоэтажных домов в Бишкеке оказались в реестре муниципального имущества, подготовленном управлением муниципального имущества столичной мэрии.