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Общество

20 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Мичурина, Широкой, 10-й микрорайон, 32, 12-й микрорайон, 43, улицы Киевская, 51, Тимирязева, 69, жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Кара-Шоро, Ак-Кыя, Орто-Арык, Кок-Кыя);
  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Усенбаева, Куренкеева, Абдрахманова, БЧК;
  • 9.00-19.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Ашар, Гагарина, Кун, Хан Тенир);
  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Манаса, Уч-Курганской, Турусбекова, Кудрука, переулок Джети-Огузский;
  • 9.30-14.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Он-Арча, Чапаева, Бакаева, Абдрахманова);
  • 14.00-17.00 — жилмассивы «Ынтымак» (улицы Эркин-Тоо, Абдрахманова, Чон-Арык, Бозболток), «Арча-Бешик» (улицы Эркин-Тоо, Абдрахманова, Садырбаева, Шералиева).
2
Чуйская область

Аламудунский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Восток (улицы Щорса, Западная, Ленина, Фрунзе), Маевка (МТФ-2), Бир-Булак (улица Капкараева, 27), Аламедин (улицы Алма-Атинская, 216-271, Панфилова, Молодежная, Гоголя, Суворова, тупик Станционный, новостройка «Кыргызстан»), Гроздь (улица Садовая), Ленинское (улицы Коммунарская, Садовая, Олейниченко, Алма-Атинская, Набережная, Виноградная, Восточная), Луговое (малая ГЭС, Алма-Атинская);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — Шопоков (улицы Кирова, Чехова, Ленина, Советская, Московская, Киевская), села Кызыл-Туу (улицы Шаршенбай, Конок), Военно-Антоновка (улицы Красноармейская, Пограничная, Кирова, Советская, Пионерская, Ала-Арчинская, Ленина, Токтогула, Школьная, Северная, Фрунзе, Пушкина, Горького, Октябрьская, Полярная), Кун-Туу (улицы Иманалиева, Заводская, Садовая, Проектируемая, Молдосан, Больничная, Спортивная), Сокулук (улицы Линейная, Келечек, Свободы, Жанылык, Фрунзе, 60 лет Киргизии, 40 лет Победы, Степная, Правды, Индустриальная, Новая, Мельничная, Труда, Иссык-Кульская, Белинская, Калинина, Полярная, Карагачевая, Садовая, Октябрьская), Новопавловка (улицы Деповская, Тынчтык);
  • 10.30-16.00 — села Джаны-Пахта (улицы Больничная, Садовая, Восточная, Школьная, Западная, МТФ, Зеленая), Заря (улицы Пушкина, Молодежная, Новая, Сокулукская, Гагарина, Юбилейная), Ак-Кашат (улицы Целинная, Комсомольская, Озерная);
  • 9.30-17.00 — село Манас (улицы Дружбы, Пушкина, Ломоносова, Радиоцентральная, Авиагородок, Южная, Новая);

Московский РЭС

  • 8.00-17.00 — села Крупское (школа, кочегарка), Александровка (улицы Гагарина, Пионерская), Беловодское (улицы Шевченко, Гагарина, Степаненко, Ленина, здание РИВЦ), Сретенка (улицы Восточная, Ленина), Темен-Суу, Ак-Башат;

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — Кара-Балта («Квартал спортивный», 1-6), село Кызыл-Дыйкан (улица Мамбеталиева);

Кантский РЭС

  • 9.00-18.00 — Кант (улицы Октябрьская, Буслаева, Южная, Чуйская, Центральная), село Новопокровка (улицы Фрунзе, Мичурина, Строительная).
3
Ошская область
  • 8.00-17.00 — села Кароол, Жаны-Турмуш, Кулатова, Он-Эки-Бел, Тепе-Коргон.
4
Баткенская область
  • 8.00-17.00 — села Эшме, Чечме, Суур, Бел, Бужум.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153257/
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