На складах детсадов Бишкека пропадают продукты на 5 миллионов сомов

В детских садах на складах пропадают продукты на 5 миллионов сомов. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по соцвопросам заявил депутат Казыбек Эргешов.

По его словам, поставщики выполнили договорные обязательства по доставке продуктов до 20 марта, а потом в городе объявили режим чрезвычайного положения, детские сады не работают до сих пор.

«Эти продукты питания можно как-то комиссионно, как гуманитарную помощь, раздать нуждающимся. Или как сделали в Первомайском районе — центр образования передал продукты на 154 тысячи сомов УВД района на условиях взаиморасчета», — сказал нардеп.

И. о. начальника управления образования мэрии Наталья Никифорова отметила, что во время режима чрезвычайного положения ни администрация детсадов, ни завхозы, ни коллектив не имели доступа на территорию организаций.

«Тем не менее остатки продуктов мониторили все время действия ЧС и ЧП. Выявили, что скоропортящиеся у нас были свекла, картошка, яблоки. Первым инициативу проявил РЦО Первомайского района. Но, после того как начали передавать продукты УВД для питания личного состава, прокуратура района выразила протест, что возможно нарушение закона», — подчеркнула она.

По словам Натальи Никифоровой, в городском финансовом управлении разъяснили, что средства на обеспечение питанием личного состава заложены в республиканском бюджете. «Если мы будем использовать средства, которые хранятся на спецсчетах в местном бюджете, это будет нецелевое использование», — заметила она.

Наталья Никифорова добавила, что тогда пересмотрели договоры с поставщиками. «Скоропортящиеся продукты максимально им вернули — капусту, картошку, лук, сливочное масло, морковь и другие — на 634 тысячи сомов. У нас продуктов осталось на 5,3 миллиона сомов. Они длительного хранения», — заявила она.

И. о. начальника управления образования добавила, что необходимо разработать понятный механизм, как действовать в подобных ситуациях, как списывать продукты, на каких условиях возвращать поставщикам.