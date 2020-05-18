В Духовном управлении мусульман Кыргызстана назвали дату Орозо айта

Орозо айт пройдет 24 мая. Об этом сообщило Духовное управление мусульман Кыргызстана.

Муфтият отмечает, что месяц Рамазан завершается 23 мая.

«Как известно, месяц Рамазан продлится 29 или 30 дней в зависимости от лунного календаря. На основании опыта международных астрономических обсерваторий для мусульман Средней Азии Орозо айт назначен на 24 мая», — подчеркивает ДУМК.

Муфтият пока не сделал заявлений по поводу празднования Орозо айта.

Отметим, что в условиях карантина запрещено проводить массовые мероприятия и собираться большому числу людей, поэтому в этом году Орозо айт следует праздновать дома в кругу семьи.