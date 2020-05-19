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Общество

Новый детсад в микрорайоне «Тунгуч» планируют открыть 1 июня

Новый детсад в микрорайоне «Тунгуч» планируют открыть 1 июня. Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-мэр Бишкека Уланбек Азыгалиев.

По его словам, строительство завершено, остались последние штрихи по благоустройству территории.

«Уже завезли оборудование для кухни, смонтировали систему видеонаблюдения, осталось привезти специальное оборудование для музыкального зала и медицинской комнаты», — отметил он.

Уланбек Азыгалиев добавил, что общая площадь здания — 1 тысяча 480 квадратных метров. Детсад рассчитан на 140 малышей.

Отметим, что капсулу в строительство детского сада заложили 1 июля 2019 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153171/
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