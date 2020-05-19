Проезд по улице Ахунбаева будет затруднен до августа из-за ремонта теплосети

В Бишкеке на пересечении улиц Ахунбаева и 7 Апреля движение транспорта будет затруднено из-за реконструкции тепловой сети. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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По ее данным, работы ведут на западной стороне улицы 7 апреля с переходом на северную сторону улицы Ахунбаева.

«Существующую тепловую сеть проложили в 1973 году, трубы значительно изношены. Кроме того, планируем повысить мощность тепловой сети, увеличив диаметр труб с 500 до 900 миллиметров», — рассказали в муниципалитете.

Согласно представленному графику работ ОАО «Бишкектеплосеть», ремонт завершится 4 августа 2020 года.