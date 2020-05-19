08:35
USD 76.63
EUR 82.81
RUB 1.05
Общество

Проезд по улице Ахунбаева будет затруднен до августа из-за ремонта теплосети

В Бишкеке на пересечении улиц Ахунбаева и 7 Апреля движение транспорта будет затруднено из-за реконструкции тепловой сети. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Читайте по теме
Бишкекводоканал заменит трубы в доме на Руставели, если жители купят материалы

По ее данным, работы ведут на западной стороне улицы 7 апреля с переходом на северную сторону улицы Ахунбаева.

«Существующую тепловую сеть проложили в 1973 году, трубы значительно изношены. Кроме того, планируем повысить мощность тепловой сети, увеличив диаметр труб с 500 до 900 миллиметров», — рассказали в муниципалитете.

Согласно представленному графику работ ОАО «Бишкектеплосеть», ремонт завершится 4 августа 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153170/
просмотров: 276
Версия для печати
Материалы по теме
На перекрестке улиц Ахунбаева и 7 Апреля начинается реконструкция теплосети
Режим ЧП в Кыргызстане. Водителей, оказывающих услуги такси, будут штрафовать
Бишкекчане признаются, что предпочитают личный транспорт общественному
Почему закрыли самый востребованный автобусный маршрут № 5?
Пресс-конференция
В Бишкеке на мосту на улице Медерова в час пик невозможно проехать
Мэрия Бишкека отказалась от проекта организации кругового движения
Carcheck. В Кыргызстане ездит авто с рулем посередине
В Бишкеке из-под асфальта течет вода на проспекте Шабдана Баатыра
Поезда Бишкек — Кара-Балта не будут курсировать 26 октября
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировано 78&nbsp;новых случаев коронавируса В Кыргызстане зарегистрировано 78 новых случаев коронавируса
В&nbsp;Бишкеке находящиеся на&nbsp;карантине отказываются сдавать анализы на&nbsp;коронавирус В Бишкеке находящиеся на карантине отказываются сдавать анализы на коронавирус
Ведут себя как дикари. В&nbsp;Минздраве прокомментировали бунт в&nbsp;обсервации Ведут себя как дикари. В Минздраве прокомментировали бунт в обсервации
Бизнес
&laquo;Керемет Банк&raquo;&nbsp;&mdash; современный цифровой банк, частью которого необходимо стать «Керемет Банк» — современный цифровой банк, частью которого необходимо стать
Правительство США ускоряет разработку вакцины против коронавируса Правительство США ускоряет разработку вакцины против коронавируса
Пять причин получить карту &laquo;Элкарт&raquo; в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; Пять причин получить карту «Элкарт» в «Бакай Банке»
ЗАО &laquo;Чаарат Заав&raquo; закупило медоборудование и&nbsp;ПЦР-тесты для диагностики COVID-19 ЗАО «Чаарат Заав» закупило медоборудование и ПЦР-тесты для диагностики COVID-19
19 мая, вторник
08:30
Заявление должны рассмотреть даже при неявке истца. Депутат предлагает поправки Заявление должны рассмотреть даже при неявке истца. Деп...
08:15
Глава ЦИК: Совмещение местных и парламентских выборов нежелательно
07:57
Проезд по улице Ахунбаева будет затруднен до августа из-за ремонта теплосети
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
18 мая, понедельник
23:38
Huawei 24 мая анонсирует самый дешевый смартфон компании с поддержкой 5G
23:07
Чем занят на карантине слон Хорас в киевском зоопарке, можно посмотреть онлайн
22:49
В Кыргызстане скончалась директор «Салам-медиа» Улукбу Амирова
22:23
Девушка-байкер сняла на видео собственное падение
21:49
В Духовном управлении мусульман Кыргызстана назвали дату Орозо айта