Заявление должны рассмотреть даже при неявке истца. Депутат предлагает поправки

Депутат Тынчтык Шайназаров знает, как избежать волокиты и бюрократических проволочек. Он предлагает конкретизировать ряд статей Административно-правового кодекса.

По его словам, нужно упорядочить обращения прокурора, представителей госорганов и МСУ, а также граждан и организаций, в том числе политических партий в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации.

«В частности, я предлагаю включить отдельный абзац, согласно которому в иске не должно быть формулировки «неопределенного круга лица». Нужно обозначить, кто это, что за заявители, в чем их интерес и какие права были нарушены, а также ссылку на закон или иной правовой акт. Согласно положениям АПК, третьи лица также не вправе предъявлять самостоятельные требования на предмет спора, то есть они могут вступить в дело лишь на стороне истца или ответчика», —отметил Тынчтык Шайназаров.

Кроме того, судья на предварительном судебном заседании, даже в случае неявки истца, не сможет оставлять заявление без рассмотрения.

Вносится также норма, согласно которой иск в защиту интересов недееспособного гражданина может быть предъявлен независимо от просьбы заинтересованного лица или его законного представителя.