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Общество

На перекрестке улиц Ахунбаева и 7 Апреля начинается реконструкция теплосети

На перекрестке улиц Ахунбаева и 7 Апреля будет затруднено движение из-за реконструкции тепловых сетей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, работы начнутся завтра, 19 мая. Они будут идти на западной стороне улицы 7 Апреля с переходом на северную сторону улицы Ахунбаева.

В мэрии добавили, что существующая тепловая сеть проложена в 1973 году, трубы значительно изношены и требуют обновления. «Кроме того, планируется повысить мощность тепловой сети, увеличив диаметр труб с 500 до 900 миллиметров», — сказали в муниципалитете.

Ремонт планируется завершить 4 августа 2020-го.

ОАО «Бишкектеплосеть» и столичная мэрия приносят извинения за доставленные неудобства и просят автолюбителей заранее продумывать маршрут.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153156/
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