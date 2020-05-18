Цифра дня. 4 тысячи 870 уголовных дел по коррупции возбуждено в Кыргызстане

В Кыргызстане за 2018-2019 годы правоохранительные органы возбудили и расследовали 4 тысячи 870 уголовных дел по коррупции и должностным преступлениям. Об этом 24.kg сообщили в Генпрокуратуре.

Уточняется, что по итогам к ответственности привлекли 1 тысячу 135 человек.

В надзорном органе отмечают, что количество должностных преступлений растет.

К примеру, в 2016-2017 годах количество возбужденных уголовных дел составляло 2 тысячи 39.

В 2019-м к уголовной ответственности привлекли:

— бывшего президента Алмазбека Атамбаева и четырех должностных лиц аппарата главы государства;

— двух депутатов Жогорку Кенеша;

— 74 сотрудников милиции, в числе которых один замминистра внутренних дел;

— 17 сотрудников Пограничной службы;

— 33 сотрудников МЧС;

— 71 сотрудника Вооруженных сил;

— четырех сотрудников ГКНБ;

— шесть сотрудников прокуратуры;

— двух сотрудников ГНС;

— одного сотрудника Счетной палаты;

— двух адвокатов;

— одного судью;

— пять судисполнителей;

— 88 сотрудников ГРС;

— 114 сотрудников министерств и ведомств;

— 98 сотрудников районных администраций.