Цифра дня. 4 тысячи 870 уголовных дел по коррупции возбуждено в Кыргызстане

В Кыргызстане за 2018-2019 годы правоохранительные органы возбудили и расследовали 4 тысячи 870 уголовных дел по коррупции и должностным преступлениям. Об этом 24.kg сообщили в Генпрокуратуре.
Уточняется, что по итогам к ответственности привлекли 1 тысячу 135 человек.
В надзорном органе отмечают, что количество должностных преступлений растет.
К примеру, в 2016-2017 годах количество возбужденных уголовных дел составляло 2 тысячи 39.
В 2019-м к уголовной ответственности привлекли:
— бывшего президента Алмазбека Атамбаева и четырех должностных лиц аппарата главы государства;
— двух депутатов Жогорку Кенеша;
— 74 сотрудников милиции, в числе которых один замминистра внутренних дел;
— 17 сотрудников Пограничной службы;
— 33 сотрудников МЧС;
— 71 сотрудника Вооруженных сил;
— четырех сотрудников ГКНБ;
— шесть сотрудников прокуратуры;
— двух сотрудников ГНС;
— одного сотрудника Счетной палаты;
— двух адвокатов;
— одного судью;
— пять судисполнителей;
— 88 сотрудников ГРС;
— 114 сотрудников министерств и ведомств;
— 98 сотрудников районных администраций.
Ущерб государству от коррупционных и должностных преступлений за два года составил 12 миллиардов 218 миллионов 634 тысячи сомов.