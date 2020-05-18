19 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-13.00 — «Жилгородок совмина», 10, жилмассив «Кок-Жар» (улицы Куйручук, Тон);

9.00-18.00 — 5-й микрорайон, 29/1;

9.00-17.00 — жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Орто-Арык, Ак-Кыя, Кара-Шоро), улицы Киевская, 89, Уметалиева, 14;

9.30-18.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-7 — Чуй-15), «Ак-Орго» (отрезки улиц Саманчынын Жолу, Сарынжы Бекей, Алтын Бакан), «Киргизия-1» (улицы Центральная, Самойленко, Мостовая, Гаражная);

10.00-13.00 — жилмассив «Калыс-Ордо»;

10.00-17.00 — улицы Малиновая, Федорова, переулок Мирный;

10.00-12.00 — улицы Орозбекова, Малиновая, Тельмана;

12.00-14.00 — улицы Осмонкула, Московская, Гоголя, 9, 11, Суюмбаева, 10/1;

13.00-17.00 — «Жилгородок совмина», 11, жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Оберон, Керегеташ).

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

8.00-20.00 — села Аламудун (улицы Некрасова, Суворова, Гагарина, тупик Заводской), Октябрьское (1-е отделение, улицы Школьная, Герцена, Лермонтова, Шопокова, Киевская, Молодежная, Крупская, Молодой Гвардии, Веселая, Фрунзе, Шоссейная), Бир-Булак (улица Капкараева, 27), Маевка (МТФ-2), Аламедин (улицы Алма-Атинская, 216-271), Гроздь (улицы Грозденская, Садовая, Верхняя Атбаши, Пятилетка);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Кун-Туу ( Верхняя Атбаши, Садовая, Иманалиева, Бейшеналиевой), Новопавловка (улицы Гагарина, Восточная, Заводская, Фрунзе), Тош-Булак (улицы Токтогула, Айзабекова), Джаны-Джер (улицы Больничная, Лесная), город Шопоков (улицы Западная, Степная, Тургенева);

Московский РЭС

8.00-17.00 — села Крупское (школа, Кочегарка), Беловодское (улицы Шевченко, Гагарина, Степаненко, Красноармейская, Пионерская), Александровка (улицы Гагарина, Пионерская), Сретенка (улицы Центральная, Крупская);

Кантский РЭС