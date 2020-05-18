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Общество

ДУМК: Кадыр тун будет отмечаться в ночь с 19 на 20 мая

В ночь с 19 на 20 мая отмечается Кадыр тун. Об этом сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман Кыргызстана.

Отметим, Ночь предопределения проходит с 26-го на 27-й день священного месяца Рамазан и считается одной из самых важных для всех мусульман ночей в году. Держащие пост верят, что в Кадыр тун Всевышний предопределяет судьбу человека на ближайший год — с неба спускаются ангелы, чтобы лучше слышать молитвы людей. Именно поэтому в Ночь предопределения принято просить прощения и читать Коран.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153127/
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