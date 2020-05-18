Россия и Кыргызстан обсуждают поставки ЗРК «Бук-М1» и вертолетов Ми-8

Россия и Кыргызстан обсуждают поставку зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1» и вертолетов Ми-8 при помощи Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ).

«Обсуждается передача двух дивизионов ЗРК «Бук-М1» и дополнительного количества вертолетов Ми-8 из наличия. Очевидно, что Россия в ближайшие годы будет полностью доминировать в области военно-технической помощи Кыргызстану», — говорится в докладе ЦАСТ, который будет опубликован в ближайшее время.

Готовящийся к печати доклад «Союзники» исследует военный потенциал партнеров России по ОДКБ и военно-техническое сотрудничество Москвы с этими странами. В нем также отмечается, что с 2000 года в российских военных вузах прошли обучение свыше 400 офицеров и 700 курсантов Вооруженных сил Кыргызстана, а 40 старших офицеров прошли курсы в Военной академии Генерального штаба ВС РФ.

Согласно докладу, в сфере военного и военно-технического сотрудничества Москва является основным партнером Бишкека, полностью зависящего от зарубежной военной помощи.

С 2012 года Россия и Кыргызстан заключили соглашения о поставке вооружений из наличия в порядке помощи на сумму около $200 миллионов.

«На сегодня Бишкеку передана военная техника на сумму порядка $126 миллионов, в том числе два военно-транспортных самолета Ан-26, четыре боевых вертолета Ми-24В, шесть вертолетов Ми-8МТВ и Ми-8МТ, два дивизиона модернизированных ЗРК С-125 «Печора-2М», до полусотни модернизированных БТР-70М, автотранспорт, легкое и стрелковое вооружение и боеприпасы», — говорится в сообщении.