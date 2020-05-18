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Общество

Двух раненых пограничников выпишут из больницы на этой неделе

Двух раненых пограничников выпишут из больницы на этой неделе. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

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По его данным, их состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

«Еще один находится в стабильном состоянии. Ему предстоит повторная операция, однако ее дата еще не определена», — отметили в ведомстве.

Напомним, 8 мая военнослужащие Погранвойск ГКНБ Таджикистана открыли минометный огонь по кыргызстанским пограничникам. Трое военнослужащих ГПС КР получили ранения. В больницу поступил и один местный житель. Таджикская сторона сообщила о двух раненых.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153087/
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