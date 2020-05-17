Какие телеуроки запланированы на ближайшие дни. Расписание

С 8 апреля все образовательные учреждения Кыргызстана перешли на дистанционную форму обучения. Министерство образования предоставило общее расписание видеоуроков для воспитанников детских садов и учащихся средних школ на ближайшие дни.

1 Дошкольное образование и начальная школа Дошкольное образование и начальная школа

Для воспитанников детсадов и учащихся начальной школы видеоуроки будут транслироваться на канале «Баластан».



























2 Средняя и старшая школа Средняя и старшая школа

Видеоуроки будут представлены на каналах «Илим Билим», «Пятый канал», «Пирамида» и «Санат».