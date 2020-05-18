В Бишкеке 18 мая облачно, во второй половине дня возможны кратковременные дожди. Температура воздуха ожидается +26 градусов. День увеличился до 14 часов 45 минут.
В столице разговление (ифтар) — в 20.26. Полный календарь Орозо-2020 можете посмотреть здесь.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-13.00 — отрезки улиц Токтогула, Московской, Орозбекова, «Жилгородок совмина», 12;
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Максат, Жеткинчек, Илим, Биримдик, Сейил, Дастан, Мидина, Тендик, Дастан, Тынчтык, Курманжан Датка, 113;
- 9.00-18.00 — улицы Шопокова, 34, Чокморова, 36, Усенбаева, 37, Боконбаева, 37;
- 9.30-18.00 — село Чон Арык (территория ВДНХ, СЭЗ «Бишкек»), отрезки улиц Кулиева, Чокморова, Бокомбаева, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Профессора Зимы, Чуй, 31, 34, 25, 29);
- 9.30-17.00 — жилмассив «Балбан Таймаш»;
- 9.30-16.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Абадан, Садырбаева, Ишентай), отрезки улиц Абаканской, Баетова;
- 9.30-13.30 — жилмассив «Рухий-Мурас»;
- 10.00-14.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Кулунак, Арстанбап, Босого, Богачи).
- 11.00-15.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улица Дордой);
- 13.00-17.00 — «Жилгородок совмина», 9, жилмассив «Кок-Жар» (улицы Чар, Керемет, Кулмурзаева);
- 14.00-17.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Демилге, Кожомкула, Достоевского, Бакай).
У кого намечается той
Руслан Казакбаев
Родился 18 мая 1967 года в селе Бейшеке Таласской области. Депутат Жогорку Кенеша.
Памятные даты
Международный день музеев
Ежегодно 18 мая во многих странах отмечается Международный день музеев, который учрежден в 1977 году. Кыргызстан официально присоединился к празднованию этого дня в 2011-м.
Свою историю музейное дело в республике ведет с 1925 года, когда здесь открылся первый музей — Мемориальный дом-музей М.В.Фрунзе. В настоящее время в стране действуют 48 государственных и около 30 ведомственных музеев, которые являются основой сохранения и развития историко-культурного наследия.
В Государственный список памятников истории и культуры Кыргызстана внесено свыше 500 объектов.
Несмотря на небольшое финансирование, музеи республики, собирая и храня памятники материальной и духовной культуры, ведут большую научно-просветительную и образовательно-воспитательную работу.
Люди, которые меняли мир
Умер советский живописец Семен Чуйков
В 1980 году в Москве в возрасте 77 лет скончался известный советский живописец Семен Чуйков. Одна из его самых известных картин — «Дочь советской Киргизии».
Родился народный художник СССР 30 октября 1902-го в Пишпеке.
В 1934 году при активном содействии Чуйкова был организован Союз художников Кыргызстана. В 1935-м открывается первая студия, на основе которой в 1939 году образовано художественное училище, которое сейчас носит имя Чуйкова.
Благодаря ему в республике создана первая картинная галерея, организованы первые выставки кыргызских художников.
Наследие Семена Афанасьевича Чуйкова огромно, его произведения вошли в золотой фонд многих крупнейших музеев мира.