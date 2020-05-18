В Бишкеке 18 мая облачно, во второй половине дня возможны кратковременные дожди. Температура воздуха ожидается +26 градусов. День увеличился до 14 часов 45 минут.

В столице разговление (ифтар) — в 20.26. Полный календарь Орозо-2020 можете посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

9.00-13.00 — отрезки улиц Токтогула, Московской, Орозбекова, «Жилгородок совмина», 12;

9.00-17.00 — отрезки улиц Максат, Жеткинчек, Илим, Биримдик, Сейил, Дастан, Мидина, Тендик, Дастан, Тынчтык, Курманжан Датка, 113;

9.00-18.00 — улицы Шопокова, 34, Чокморова, 36, Усенбаева, 37, Боконбаева, 37;

9.30-18.00 — село Чон Арык (территория ВДНХ, СЭЗ «Бишкек»), отрезки улиц Кулиева, Чокморова, Бокомбаева, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Профессора Зимы, Чуй, 31, 34, 25, 29);

9.30-17.00 — жилмассив «Балбан Таймаш»;

9.30-16.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Абадан, Садырбаева, Ишентай), отрезки улиц Абаканской, Баетова;

9.30-13.30 — жилмассив «Рухий-Мурас»;

10.00-14.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Кулунак, Арстанбап, Босого, Богачи).

11.00-15.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улица Дордой);

13.00-17.00 — «Жилгородок совмина», 9, жилмассив «Кок-Жар» (улицы Чар, Керемет, Кулмурзаева);

14.00-17.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Демилге, Кожомкула, Достоевского, Бакай).

У кого намечается той

Руслан Казакбаев

Родился 18 мая 1967 года в селе Бейшеке Таласской области. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

Международный день музеев

Фото из интернета. Национальный музей искусств имени Г.Айтиева

Ежегодно 18 мая во многих странах отмечается Международный день музеев, который учрежден в 1977 году. Кыргызстан официально присоединился к празднованию этого дня в 2011-м.

Свою историю музейное дело в республике ведет с 1925 года, когда здесь открылся первый музей — Мемориальный дом-музей М.В.Фрунзе. В настоящее время в стране действуют 48 государственных и около 30 ведомственных музеев, которые являются основой сохранения и развития историко-культурного наследия.

В Государственный список памятников истории и культуры Кыргызстана внесено свыше 500 объектов.

Несмотря на небольшое финансирование, музеи республики, собирая и храня памятники материальной и духовной культуры, ведут большую научно-просветительную и образовательно-воспитательную работу.

Люди, которые меняли мир

Умер советский живописец Семен Чуйков

В 1980 году в Москве в возрасте 77 лет скончался известный советский живописец Семен Чуйков. Одна из его самых известных картин — «Дочь советской Киргизии».

Родился народный художник СССР 30 октября 1902-го в Пишпеке.

В 1934 году при активном содействии Чуйкова был организован Союз художников Кыргызстана. В 1935-м открывается первая студия, на основе которой в 1939 году образовано художественное училище, которое сейчас носит имя Чуйкова.

Благодаря ему в республике создана первая картинная галерея, организованы первые выставки кыргызских художников.

Наследие Семена Афанасьевича Чуйкова огромно, его произведения вошли в золотой фонд многих крупнейших музеев мира.