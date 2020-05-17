18 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-13.00 — отрезки улиц Токтогула, Московской, Орозбекова, «Жилгородок совмина», 12;

9.00-17.00 — отрезки улиц Максат, Жеткинчек, Илим, Биримдик, Сейил, Дастан, Мидина, Тендик, Дастан, Тынчтык, Курманжан Датка, 113;

9.00-18.00 — улицы Шопокова, 34, Чокморова, 36, Усенбаева, 37, Боконбаева, 37;

9.30-18.00 — село Чон Арык (территория ВДНХ, СЭЗ «Бишкек»), отрезки улиц Кулиева, Чокморова, Бокомбаева, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Профессора Зимы, Чуй, 31, 34, 25, 29);

9.30-17.00 — жилмассив «Балбан Таймаш»;

9.30-16.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Абадан, Садырбаева, Ишентай), отрезки улиц Абаканской, Баетова;

9.30-13.30 — жилмассив «Рухий-Мурас»;

10.00-14.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Кулунак, Арстанбап, Босого, Богачи).

11.00-15.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улица Дордой);

13.00-17.00 — «Жилгородок совмина», 9, жилмассив «Кок-Жар» (улицы Чар, Керемет, Кулмурзаева);

14.00-17.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Демилге, Кожомкула, Достоевского, Бакай).

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — жилмассив «Кырман» (улица Бурана, Нур-Тамчы), Нижняя-Ала-Арча (улицы Советская, Логвиненко, Кыргызская, Новая, Панфилова, Коллекторная), Кок-Жар (кирпичный завод), Ленинское (улица Алма-Атинская, 470-520, Заречная), Восток (улицы Западная, Щорса, Ленина, Фрунзе), Гроздь (улицы Мелиораторов, Верхняя Атбашы, Садовое);

8.00-20.00 — села Октябрьское (2-е отделение, МТФ, улицы Пушкина, Калинина, Гагарина, Куйбышева);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Шалта (улицы Калмырза, Жусупбека, Какена Алмазбекова, Проектируемая), Новопавловка (улицы Гагарина, Восточная, Фрунзе, Заводская), Тош-Булак, Первомайское (улицы Ленина, Калинина), Кун-Туу (улицы Исмаила, Сейдесембаева), Восточное (улица Темирязева), город Шопоков (улицы Западная, Степная);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Гагарина, Пушкина, Шевченко, Ленина, Красноармейская), Александровка (улица Гагарина), Крупское (улица Советская), Сретенка (улица Калинина);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — села Ак-Башат, Айдарбек, Арал, Ново-Николаевка (улицы Школьная, Западная), Кызыл-Дыйкан (улица Мамбеталиева), Алексеевка (улицы Центральная, Кавказская);

Кантский РЭС