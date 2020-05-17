19:28
USD 76.59
EUR 82.83
RUB 1.05
Общество

18 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-13.00 — отрезки улиц Токтогула, Московской, Орозбекова, «Жилгородок совмина», 12;
  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Максат, Жеткинчек, Илим, Биримдик, Сейил, Дастан, Мидина, Тендик, Дастан, Тынчтык, Курманжан Датка, 113;
  • 9.00-18.00 — улицы Шопокова, 34, Чокморова, 36, Усенбаева, 37, Боконбаева, 37;
  • 9.30-18.00 — село Чон Арык (территория ВДНХ, СЭЗ «Бишкек»), отрезки улиц Кулиева, Чокморова, Бокомбаева, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Профессора Зимы, Чуй, 31, 34, 25, 29);
  • 9.30-17.00 — жилмассив «Балбан Таймаш»;
  • 9.30-16.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Абадан, Садырбаева, Ишентай), отрезки улиц Абаканской, Баетова;
  • 9.30-13.30 — жилмассив «Рухий-Мурас»;
  • 10.00-14.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Кулунак, Арстанбап, Босого, Богачи).
  • 11.00-15.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улица Дордой);
  • 13.00-17.00 — «Жилгородок совмина», 9, жилмассив «Кок-Жар» (улицы Чар, Керемет, Кулмурзаева);
  • 14.00-17.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Демилге, Кожомкула, Достоевского, Бакай).
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — жилмассив «Кырман» (улица Бурана, Нур-Тамчы), Нижняя-Ала-Арча (улицы Советская, Логвиненко, Кыргызская, Новая, Панфилова, Коллекторная), Кок-Жар (кирпичный завод), Ленинское (улица Алма-Атинская, 470-520, Заречная), Восток (улицы Западная, Щорса, Ленина, Фрунзе), Гроздь (улицы Мелиораторов, Верхняя Атбашы, Садовое);
  • 8.00-20.00 — села Октябрьское (2-е отделение, МТФ, улицы Пушкина, Калинина, Гагарина, Куйбышева);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Шалта (улицы Калмырза, Жусупбека, Какена Алмазбекова, Проектируемая), Новопавловка (улицы Гагарина, Восточная, Фрунзе, Заводская), Тош-Булак, Первомайское (улицы Ленина, Калинина), Кун-Туу (улицы Исмаила, Сейдесембаева), Восточное (улица Темирязева), город Шопоков (улицы Западная, Степная);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Гагарина, Пушкина, Шевченко, Ленина, Красноармейская), Александровка (улица Гагарина), Крупское (улица Советская), Сретенка (улица Калинина);

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Ак-Башат, Айдарбек, Арал, Ново-Николаевка (улицы Школьная, Западная), Кызыл-Дыйкан (улица Мамбеталиева), Алексеевка (улицы Центральная, Кавказская);

Кантский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Киргшелк, Новопокровка (улицы Фрунзе, Советская, Чехова, Молодежная, Линейная, Сары-Озон), Люксембург (улицы Строительная, Железнодорожная, Марковская).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153055/
просмотров: 534
Версия для печати
Материалы по теме
16 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
15 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
14 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
13 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
12 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Чрезвычайное положение в КР. Электрики переходят на усиленный режим работы
24 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет
23 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет
20 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет
19 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Как карантин превратил Бишкек в&nbsp;столицу безвластия Как карантин превратил Бишкек в столицу безвластия
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;сутки зарегистрировано 38&nbsp;новых случаев заражения коронавирусом В Кыргызстане за сутки зарегистрировано 38 новых случаев заражения коронавирусом
В&nbsp;Бишкеке находящиеся на&nbsp;карантине отказываются сдавать анализы на&nbsp;коронавирус В Бишкеке находящиеся на карантине отказываются сдавать анализы на коронавирус
Бизнес
Быстрая помощь при температуре у&nbsp;детей Быстрая помощь при температуре у детей
Кыргызско-Германский институт прикладной информатики приглашает абитуриентов Кыргызско-Германский институт прикладной информатики приглашает абитуриентов
MegaCom поздравил кыргызстанок с&nbsp;Международным днем матери MegaCom поздравил кыргызстанок с Международным днем матери
Радость для всех фанатов футбола! Бундеслига стартует уже в&nbsp;эти выходные на&nbsp;O!TV Радость для всех фанатов футбола! Бундеслига стартует уже в эти выходные на O!TV
17 мая, воскресенье
19:00
Цифра дня. 45 тысяч 981 звонок поступил на детский телефон доверия с начала года Цифра дня. 45 тысяч 981 звонок поступил на детский теле...
18:41
Грязная вода течет из колонки в селе Кош-Коргон
18:30
18 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:10
ЕЭК предлагает отказаться от валютного контроля при расчете в нацвалютах ЕАЭС
17:08
За месяц объем переводов от мигрантов снизился на 13 процентов