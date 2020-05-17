МИД обещает, что вывезет кыргызстанцев из Оренбурга

Сейчас прорабатывают вопрос организации чартерного рейса из Оренбурга в Бишкек. Об этом сообщили в посольстве Кыргызстана в России.

Рейсом планируют вывезти около 200 граждан КР, прежде всего больных, пожилых и беременных. При этом на сегодня более 500 кыргызстанцев находятся в Бузулукском районе Оренбургской области.

Люди стали заложниками дезинформации некоторых политиков. Посольство Кыргызстана в России

«17 мая в Оренбургскую область командировали опытных старших дипломатов посольства для ведения переговоров и составления списков на вылет в Кыргызстан. При содействии руководства Оренбургской области, кыргызской диаспоры и спонсоров решили проблему обеспечения продуктами питания», — отметили в посольстве.

Штаб при посольстве Кыргызстана в России просит граждан, желающих выехать в Оренбургскую область с надеждой пересечь российско-казахстанскую границу, воздержать от этого. Иначе они могут попасть в затруднительное положение. Граница закрыта решением правительства Казахстана.

«Просим руководствоваться только проверенной информацией, соблюдать санитарно-медицинские правила, установленные в России, и следить за здоровьем», — заключили в посольстве.