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Общество

Более 10,1 тысячи кыргызстанцев вернулись домой за последние 3,5 месяца

Со 2 февраля по 16 мая в Кыргызстан вернулись 10 тысяч 138 наших граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Кыргызстанцы возвращены из Китая, Кореи, Саудовской Аравии, Индии, России, Таиланда, Шри-Ланки, ОАЭ, Египта, Турции, Малайзии, Ирана, Кувейта, Катара, Японии, Германии. При содействии казахстанской стороны удалось эвакуировать 437 граждан Кыргызстана.

Кроме того, через контрольно-пропускные пункты «Чон-Капка», «Ак-Тилек», «Достук», «Кулунду», «Кызыл-Бел» в Кыргызстан вернулись 1 тысяча 59 граждан в пешем порядке.

«В ближайшее время ожидается эвакуация наших граждан из Москвы и Беларуси. До конца мая 2020 года будут организованы чартерные авиарейсы из Москвы, Оренбурга и Новосибирска», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153015/
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