За три дня мэрия оштрафовала нарушителей карантина на 228 тысяч сомов

За три дня взыскали 228 тысяч сомов штрафов за нарушение санитарных правил. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, госорганы продолжают проверять бизнесменов. Рейды прошли возле Ортосайского и Ошского рынков. Сотрудники районных акимиатов, Госсанэпиднадзора, РУВД, МЧС, СЭИ (санитарно-экологической инспекции) и МТУ обошли магазины и салоны красоты.

Предписание о немедленном устранении нарушений получил магазин детских товаров Yoyo на улице Юнусалиева, 155.

«Мы провели разъяснительную беседу с хозяевами торговой точки, рекомендовали установить вывеску о работе онлайн и никого не впускать внутрь здания», — говорится в сообщении.

В соседнем брокерском клубе вместо антисептика у входа стояло средство для мытья окон.

Возле Ошского рынка оказались открытыми магазины по продаже аксессуаров для сотовых телефонов. С каждым продавцом провели разъяснительную беседу.

Все нарушители привлечены к ответственности согласно статьям 150 и 239 Кодекса о нарушениях.