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Общество

Парк имени Гейдара Алиева в Бишкеке предложили переименовать

Парк имени Гейдара Алиева предложили переименовать в Дружбы Кыргызстана и Азербайджана. Проект постановления Бишкекского городского кенеша вынесли на общественное обсуждение.

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Как отмечено в справке-обосновании, в адрес мэрии Бишкека Министерство иностранных дел Кыргызстана направило ноту посольства Азербайджана о переименовании парка, расположенного на улице Байтика Баатыра. Ранее ему присвоили имя Гейдара Алиева.

«По функциональной специализации он определяется как парк историко-культурного значения и имеет большое идеологическое значение для укрепления дружественных внешнеполитических отношений с зарубежными государствами», — говорится в документе.

Напомним, 7 марта 2019 года состоялась церемония подписания меморандумов между мэрией Бишкека и посольством Азербайджана в Кыргызстане о сотрудничестве в строительстве парка имени Гейдара Алиева и общеобразовательной школы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153000/
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