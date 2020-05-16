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Общество

В России к концу лета может появиться вакцина от коронавируса

Вакцина от коронавирусной инфекции может появиться в России уже в августе 2020 года. Об этом, как передает life.ru, в эфире телеканала «Россия 1» заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, разработка препарата началась еще в феврале. При ее создании помогла универсальная платформа, которая ранее применялась для создания вакцин против лихорадки Эбола и вируса MERS.

«Сейчас разработка препарата проходит доклинические испытания, после чего центр будет просить разрешения у Минздрава для клинических испытаний на людях. Укол, по словам Гинцбурга, будут делать в плечо», — сообщают СМИ.

Как отмечается, производство препарата, возможно, начнется в ближайшие месяцы.

Эпидемиолог также сообщил, что испытания вещества на мелких грызунах показали очень высокую эффективность и иммуногенность. В связи с этим производство вакцины может начаться в ближайшие месяцы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152989/
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