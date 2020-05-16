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Общество

В Оше жителям предоставили отсрочку по выплате коммунальных услуг

В Оше компаниям и жителям предоставлена отсрочка по выплате задолженности за коммунальные услуги. Об этом на брифинге сообщил вице-мэр южной столицы Асылбек Топчубаев.

По его словам, с начала введения режима ЧП в городе работали только некоторые хозрасчетные организации. Власти предоставили им послабления сразу.

«Введены послабления по оплате коммунальных услуг. Жителям и предприятиям дана отсрочка на три месяца. Штрафы за это начисляться не будут, можно расплачиваться по частям», — сказал Асылбек Топчубаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152971/
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