В Оше жителям предоставили отсрочку по выплате коммунальных услуг

В Оше компаниям и жителям предоставлена отсрочка по выплате задолженности за коммунальные услуги. Об этом на брифинге сообщил вице-мэр южной столицы Асылбек Топчубаев.

По его словам, с начала введения режима ЧП в городе работали только некоторые хозрасчетные организации. Власти предоставили им послабления сразу.

«Введены послабления по оплате коммунальных услуг. Жителям и предприятиям дана отсрочка на три месяца. Штрафы за это начисляться не будут, можно расплачиваться по частям», — сказал Асылбек Топчубаев.