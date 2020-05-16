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Общество

Зарплату сотрудникам «Тазалыка» в городе Ош выплатят полностью

В городе Оше сотрудникам МП «Тазалык» заработную плату выплатит мэрия. Об этом на брифинге сообщил вице-мэр южной столицы Асылбек Топчубаев.

По его словам, в марте предприятие планировало собрать 11 миллионов сомов, но бюджет составил 5 миллионов 200 тысяч сомов.

«В апреле предприятие также планировало собрать 11 миллионов сомов, но в итоге выполнило план на 10 процентов. Сейчас действительно появилась проблема с выплатой зарплаты, но мы ее решили. Мэрия выделила деньги из собственного бюджета», — сказал Асылбек Топчубаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152970/
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