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Общество

Минздрав направил комиссию в Лейлек для проверки заявлений медиков

Минздрав направил комиссию в Лейлекскую районную больницу для проверки жалоб медиков на директора Асана Кожомова. Об этом 24.kg сообщили в Минздраве.

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По их словам, после обращения сотрудников районной больницы у Асана Кожомова взяли объяснительную.

«Приказом министерства создана комиссия, которая отправилась в Исфану для проведения аудита на месте и расследования информации, указанной в обращении», — отмечает Минздрав.

Напомним, средний медицинский персонал больницы Лейлекского района обратился к президенту Сооронбаю Жээнбекову, генеральному прокурору Откурбеку Жамшитову и министру здравоохранения Сабиржану Абдикаримову, чтобы они обратили внимание на коррупцию в медучреждении и на давление со стороны директора Асана Кожомова.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152917/
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