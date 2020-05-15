Конфликт на границе. Активисты собрали деньги на восстановление сожженного дома

В Баткенской области активисты собрали деньги на восстановление дома, сожженного во время конфликта 8 мая на приграничной территории с Таджикистаном. Об этом юморист Тынар Курбаналиев сообщил на своей странице Facebook.

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По его словам, деньги перечислили мигранты из Москвы и неравнодушные кыргызстанцы.

Всего за неделю собрали 191 тысячу сомов. Деньги передали главе семьи Абдраиму Мажитову, потерявшему жилье.

Отметим, 8 мая граждане Таджикистана подожгли дом жителя села Кок-Таш Абдраима Мажитова, который проживает там 30 лет вместе с семьей сына. Вместе с домом сгорели вещи и сбережения Мажитовых.

Ранее правительство обещало восстановить дом.