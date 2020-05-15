Перекрестный год России и Кыргызстана. Запущен международный песенный конкурс

Российский центр науки и культуры в Бишкеке и Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной приглашают всех желающих принять участие в Открытом международном дистанционном песенном конкурсе «Я люблю тебя, Россия!». Об этом сообщили в РЦНК.

Творческое состязание посвящено Дню России, который отмечается 12 июня, и пройдет в рамках перекрестного года России и Кыргызстана.

Чтобы стать участником конкурса, необходимо:

выбрать песню (это может быть песня о России, известных россиянах, значимых событиях в истории России, о дружбе народов и другие);

записать в хорошем качестве исполнение песни на видео;

заполнить форму заявки на участие в конкурсе.

Заявки принимают до 7 июня включительно.

Лауреатов конкурса отметят дипломами и памятными призами, а песни в их исполнении прозвучат в День России на онлайн-концерте.