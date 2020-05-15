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Общество

Перекрестный год России и Кыргызстана. Запущен международный песенный конкурс

Российский центр науки и культуры в Бишкеке и Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной приглашают всех желающих принять участие в Открытом международном дистанционном песенном конкурсе «Я люблю тебя, Россия!». Об этом сообщили в РЦНК.

Творческое состязание посвящено Дню России, который отмечается 12 июня, и пройдет в рамках перекрестного года России и Кыргызстана.

Чтобы стать участником конкурса, необходимо:

  • выбрать песню (это может быть песня о России, известных россиянах, значимых событиях в истории России, о дружбе народов и другие);
  • записать в хорошем качестве исполнение песни на видео;
  • заполнить форму заявки на участие в конкурсе.

Заявки принимают до 7 июня включительно.

Лауреатов конкурса отметят дипломами и памятными призами, а песни в их исполнении прозвучат в День России на онлайн-концерте.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152892/
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