Общереспубликанское тестирование пройдет в 180 тестовых центрах

Общереспубликанское тестирование будет проводиться в 180 тестовых центрах по всему Кыргызстану в реальном режиме. Об этом сегодня на брифинге заявила заместитель министра образования и науки Надира Джусупбекова.

По ее словам, тестирование будет проходить после дезинфекции зданий. Кроме того, будут соблюдать социальную дистанцию и личные меры предосторожности.

21-22 июня пройдет первый этап тестирования, 23 июня в центрах будет подготовка, а затем 24-25 июня пройдет второй этап ОРТ.

С 13 по 19 июля участники ОРТ получат результаты тестирования.

В 2020 году 11-й класс оканчивают 58 тысяч 730 выпускников.