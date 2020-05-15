09:36
USD 76.08
EUR 82.24
RUB 1.03
Общество

CPJ осудил решение Верховного суда Кыргызстана по делу Азимжана Аскарова

Комитет по защите журналистов (CPJ) осудил решение Верховного суда Кыргызстана, оставляющее в силе приговор Азимжану Аскарову. Об этом говорится в заявлении организации в ответ на решение ВС КР о подтверждении пожизненного приговора в отношении журналиста и правозащитника и об отказе в его последней апелляции.

«Азимжан Аскаров провел в тюрьме 10 лет в отместку за журналистские расследования, и решение суда об отказе в удовлетворении его последней апелляции показывает, что власти Кыргызстана до сих пор не признают факт несправедливости его заключения, — заявила Гульноза Саид, координатор программы СPJ по Европе и Центральной Азии. — Аскарову скоро исполнится 69 лет, и в тюрьме его здоровье год за годом ухудшается. Этот пожизненный приговор является жестоким обращением с пожилым журналистом, который должен свободно работать и мирно жить со своей семьей».

Напомним, Верховный суд поставил точку в деле Азимжана Аскарова, отказав в удовлетворении жалобы адвокатов отправить дело на рассмотрение по вновь открывшимся обстоятельствам.

2 декабря 2019 года Верховный суд декриминализировал ряд эпизодов и смягчил по некоторым статьям наказание правозащитнику. Однако основная статья обвинения «Соучастие в убийстве» УК КР, по которой он получил пожизненный срок, осталась.

Азимжана Аскарова обвинили в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге республики в 2010-м.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152828/
просмотров: 298
Версия для печати
Материалы по теме
Адвокат Азимжана Аскарова обратится в Комитет ООН по защите прав человека
Дело Азимжана Аскарова пересматривать не будут
Amnesty International начала акцию по освобождению Азимжана Аскарова
Стала известна дата суда по пересмотру уголовного дела Азимжана Аскарова
HRW призывает освободить Азимжана Аскарова на фоне ситуации с коронавирусом
Процесс по делу Азимжана Аскарова отложили на апрель
Дело Азимжана Аскарова. В зал не пускают журналистов и правозащитников
Комитет по защите журналистов призывает освободить Азимжана Аскарова
Правозащитники вновь призвали немедленно освободить Азимжана Аскарова
Правозащитник Азимжан Аскаров подал в суд на правительство Кыргызстана
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
За&nbsp;что и&nbsp;сколько придется заплатить жителям Бишкека при нарушении карантина За что и сколько придется заплатить жителям Бишкека при нарушении карантина
Как карантин превратил Бишкек в&nbsp;столицу безвластия Как карантин превратил Бишкек в столицу безвластия
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;сутки зарегистрировано 38&nbsp;новых случаев заражения коронавирусом В Кыргызстане за сутки зарегистрировано 38 новых случаев заражения коронавирусом
Бизнес
Помощь рядом: семьи из&nbsp;Бишкека получили гуманитарную поддержку от&nbsp;Beeline Помощь рядом: семьи из Бишкека получили гуманитарную поддержку от Beeline
Лайфхак от&nbsp;MegaCom: как бесплатно получить квартиру на&nbsp;Иссык-Куле Лайфхак от MegaCom: как бесплатно получить квартиру на Иссык-Куле
Мобильный оператор&nbsp;О! расширяет территорию покрытия и&nbsp;емкость сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! расширяет территорию покрытия и емкость сети 4G LTE
Обновленный сайт Dos Credobank Обновленный сайт Dos Credobank
15 мая, пятница
09:34
В Бишкек из Франкфурта-на-Майне прибыли 59 кыргызстанцев В Бишкек из Франкфурта-на-Майне прибыли 59 кыргызстанце...
09:25
Экс-главу Госкомсвязи Наталью Черногубову водворили в СИЗО ГКНБ
09:22
В Бишкеке в ДТП пострадал один человек
09:13
В Джалал-Абадской области произошло землетрясение
09:10
CPJ осудил решение Верховного суда Кыргызстана по делу Азимжана Аскарова