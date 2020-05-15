CPJ осудил решение Верховного суда Кыргызстана по делу Азимжана Аскарова

Комитет по защите журналистов (CPJ) осудил решение Верховного суда Кыргызстана, оставляющее в силе приговор Азимжану Аскарову. Об этом говорится в заявлении организации в ответ на решение ВС КР о подтверждении пожизненного приговора в отношении журналиста и правозащитника и об отказе в его последней апелляции.

«Азимжан Аскаров провел в тюрьме 10 лет в отместку за журналистские расследования, и решение суда об отказе в удовлетворении его последней апелляции показывает, что власти Кыргызстана до сих пор не признают факт несправедливости его заключения, — заявила Гульноза Саид, координатор программы СPJ по Европе и Центральной Азии. — Аскарову скоро исполнится 69 лет, и в тюрьме его здоровье год за годом ухудшается. Этот пожизненный приговор является жестоким обращением с пожилым журналистом, который должен свободно работать и мирно жить со своей семьей».

Напомним, Верховный суд поставил точку в деле Азимжана Аскарова, отказав в удовлетворении жалобы адвокатов отправить дело на рассмотрение по вновь открывшимся обстоятельствам.

2 декабря 2019 года Верховный суд декриминализировал ряд эпизодов и смягчил по некоторым статьям наказание правозащитнику. Однако основная статья обвинения «Соучастие в убийстве» УК КР, по которой он получил пожизненный срок, осталась.

Азимжана Аскарова обвинили в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге республики в 2010-м.