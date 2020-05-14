В городе Ош обновляют остановки общественного транспорта

В Оше обновляют остановки общественного транспорта. Об этом сообщила мэрия южной столицы на своей странице в Facebook.

По данным главного специалиста отдела градостроительства и муниципальной собственности Алтынбека Пирматова, в течение месяца более 100 остановок в городе пройдут полную реконструкцию.

«В рамках запланированных работ — установка и реконструкция систем освещения, замена стендов из оргстекла, которые были испорчены из-за того, что на них были наклеены рекламные объявления и листовки, очистка и покраска фасада остановок, бордюров, сидений и другие работы», — отметили в мэрии Оша.