Ученики начальных классов получат продукты из школьного «горячего питания»

Продукты из школьного «горячего питания» раздают семьям учащихся начальных классов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, ведомство совместно с «Мерсико» раздает неиспользованные продукты ученикам начальных классов в 440 школах Кыргызстана.

«Мерсико» предоставляет этим школам четыре вида продуктов (горох, рис, растительное масло и муку) в рамках программы горячего питания для учащихся 1-4-х классов. В связи с переводом школ на дистанционное обучение остатки этих продуктов не были использованы.

Ранее ведомство совместно со Всемирной продовольственной программой ООН начало раздачу 116 тонн обогащенной муки семьям школьников, нуждающихся в помощи.

Отметим, что всего в Кыргызстане насчитывается 2 тысячи 283 школы.