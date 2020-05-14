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Общество

15 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-13.00 — «Жилгородок совмина», 5, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Торгой, Эшпай, Сары-Камыш, Абаданова);
  • 9.00-17.00 — улицы Тимирязева, 12, Месароша, 100;
  • 9.30-12.00 — микрорайон «Тунгуч», 6/2;
  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Баетова, Иваницина, бульвара Эркиндик, территория СЭЗ «Бишкек»;
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Серпуховской, Сельсоветской, Месароша, Ильменской, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Десятая, Куюкова, Садыбакасова, Кен-Суу, Ак-Тан);
  • 9.30-15.00 — село Чон-Арык (отрезки улиц Корельской, Абдрахманова, Парковой, Самойленко, Центральной, Мостовой);
  • 10.00-15.00 — улица Саратовская;
  • 13.00-17.00 — «Жилгородок совмина», 6;
  • 13.00-18.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Жанылык, Биримдик).
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — жилмассив «Кырман» (улицы Бурана, Нур-Тамчы), села Ленинское (улицы Заречная, Алма-Атинская, 470-502), Нижняя-Ала-Арча (улицы Советская, Логвиненко, Кыргызская, Новая, Панфилова, Коллекторная), Кок-Жар, Восток (улицы Западная, Щорса, Ленина, Фрунзе);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Джаны-Джер (улицы Лесная, Больничная), Тош-Булак, Первомайское (улицы Ленина, Калинина), Орок (улицы Проектируемая, 2-я Кавказская, Коновалова, Багорная, Октябрьская, Орокская, Шарбашатская, Молодежная, Новая, Раманкула), Кашка-Баш (улицы Исманова, Новостройка, Садовая), Джал (улица Проектируемая), Городская Селекция (улицы Парковая, Кипкалова, Плодоовощная, Ала-Арчинская, Еркеева Марс, Проектируемая, Таш-Рабат);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — ущелье Ак-Суу (жилые дома, кошары), села Александровка (улицы Восточная, Фрунзе), Крупское (школа, кочегарка);

Московский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Алексеевка (улица Новостройка), Кызыл-Дыйкан (улица Мамбеталиева);

Кантский РЭС

  • 9.00-18.00 — город Кант (улицы Октябрьская, Буслаева, Южная, Калинина, Чуйская, Центральная), села Милянфан (промзона), Новопокровка (улицы Фрунзе, Советская).
3
Ошская область
  • 8.00-17.00 — села Маданият, Кок-Жар, Найман, Анарова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152781/
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