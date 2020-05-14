Цифра дня. 1 тысяча 253 школьника претендуют на получение аттестата с отличием

В Кыргызстане 1 тысяча 253 школьника претендуют на получение аттестата с отличием. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

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По ее данным, в Кыргызстане в этом учебном году школу окончит около 59 тысяч учеников. Еще около 104 тысяч — 9-й класс. Всего же в республике насчитывается 2 тысячи 283 школы, в которых обучается 1 миллион 311 тысяч детей.

В ведомстве напомнили, что в связи с коронавирусом формат государственных экзаменов в 9-х и 11-х классах изменен. Специально созданная государственная комиссия выставит экзаменационные оценки, исходя из общих достижений учащихся.