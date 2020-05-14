Звезды Голливуда сняли в изоляции пародию на сериал «Звездный путь»

Актер Джеймс МакЭвой объединился с друзьями в создании фантастического проекта «Звездная сила» (Star Force), пародии на «Звездный путь». Видео он опубликовал у себя в Instagram.

МакЭвой сыграл капитана космического корабля, который пропал без вести. Он возвращается, но уже злым, нападая на членов своего экипажа. Вскоре выясняется, что этот капитан — клон, созданный злым ученым. Появляется настоящий капитан, клон сбегает, герои отправляются в погоню, а с капитаном связывается он сам из будущего. Все как полагается в подобных сериалах.

Вместе с МакЭвоем в создании «Звездной силы» приняли участие Катрина Балф, Стивен Кри, Кевин Мэйнс, Брендан О’Рурк, Джеймс Кирк, Росс Мэйнс, Крис Форбс и собака по кличке Руби.

Свои эпизоды участники снимали по отдельности у себя дома, а Росс Мэйнс все смонтировал в единую историю.