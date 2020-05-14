09:14
USD 76.94
EUR 83.42
RUB 1.05
Общество

Пять грантовых мест. Возобновлен конкурс на бесплатное обучение в Казахстане

Конкурс на бесплатное обучение в Казахстане возобновлен. Ранее он был отменен из-за коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, РК выделила пять грантовых мест для кыргызстанцев: три — бакалавриат, два — магистратура. Специальность и государственный вуз Казахстана кандидаты выбирают самостоятельно.

Участие в конкурсе могут принять кандидаты, у которых средняя оценка не ниже «В» или «4» (бакалавриат) и не менее 3.3 (из 4.0) GPA или его эквивалент (магистратура).

Последний срок подачи заявок — 17.00 12 июня 2020 года.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией Министерство образования и науки принимает заявки на участие в конкурсе только в электронном виде. Бумажные версии документов на этом этапе представлять не нужно.

Конкурсный отбор кандидатов предварительно запланирован на 23 июня, однако дата может измениться.

Информация о конкурсе, точной дате и времени отбора будет размещаться на официальном сайте Министерства образования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152711/
просмотров: 235
Версия для печати
Материалы по теме
Какие телеуроки запланированы на ближайшие дни. Расписание
В Кыргызстане 96 лаборантов прошли обучение по диагностике коронавируса
На бесплатное обучение в Индонезию приглашают студентов из Кыргызстана
Стипендия €10 тысяч в год. Как подать на бесплатное обучение в Бельгии
Более 5 тысяч кыргызстанцев бесплатно получили рабочие специальности
В Бишкеке и Оше пройдут ярмарки американских вузов
Вузы обяжут создавать специальные условия для обучения ЛОВЗ
Максим Спиридонов: Будущее за смешанным образованием. Но основа будет в онлайне
Репетитор для министра. Артему Новикову ищут преподавателя по кыргызскому языку
Кыргызские чиновники будут учиться инновациям в Индии
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Запустят&nbsp;ли завтра в&nbsp;Бишкеке общественный транспорт? Ответ штаба Запустят ли завтра в Бишкеке общественный транспорт? Ответ штаба
За&nbsp;что и&nbsp;сколько придется заплатить жителям Бишкека при нарушении карантина За что и сколько придется заплатить жителям Бишкека при нарушении карантина
В&nbsp;Бишкеке коронавирусом заразился сотрудник гипермаркета В Бишкеке коронавирусом заразился сотрудник гипермаркета
Бизнес
Обновленный сайт Dos Credobank Обновленный сайт Dos Credobank
Надуманная фобия: почему кыргызстанцы боятся соседства со&nbsp;станциями связи? Надуманная фобия: почему кыргызстанцы боятся соседства со станциями связи?
Марс Сариев: Мы&nbsp;на&nbsp;пороге превращения&nbsp;КР в&nbsp;страну полевых командиров Марс Сариев: Мы на пороге превращения КР в страну полевых командиров
Сотрудники &laquo;Керемет Банка&raquo; весь период карантина помогали нуждающимся Сотрудники «Керемет Банка» весь период карантина помогали нуждающимся
14 мая, четверг
09:07
Депутаты парламента лоббируют присвоение специальных званий к воинским Депутаты парламента лоббируют присвоение специальных зв...
08:49
Содержащиеся в СИЗО-1 женщины просят депутатов парламента навестить их
08:36
В Бишкеке некоторые водители транспорта для медиков требуют с них по 25 сомов
08:23
Пять грантовых мест. Возобновлен конкурс на бесплатное обучение в Казахстане
08:00
Бывший президент Алмазбек Атамбаев просит свидания с супругой и сыновьями
13 мая, среда
23:51
Кыргызстанцы предложили IT-решения для борьбы с домашним насилием
23:03
В Иссык-Кульской области оштрафовали 13 владельцев магазинов и АЗС
22:48
Сооронбай Жээнбеков поручил усилить борьбу с коррупцией в госорганах и милиции
21:42
С начала года Гарантийный фонд выдал гарантий на 204 миллиона сомов