Пять грантовых мест. Возобновлен конкурс на бесплатное обучение в Казахстане

Конкурс на бесплатное обучение в Казахстане возобновлен. Ранее он был отменен из-за коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, РК выделила пять грантовых мест для кыргызстанцев: три — бакалавриат, два — магистратура. Специальность и государственный вуз Казахстана кандидаты выбирают самостоятельно.

Участие в конкурсе могут принять кандидаты, у которых средняя оценка не ниже «В» или «4» (бакалавриат) и не менее 3.3 (из 4.0) GPA или его эквивалент (магистратура).

Последний срок подачи заявок — 17.00 12 июня 2020 года.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией Министерство образования и науки принимает заявки на участие в конкурсе только в электронном виде. Бумажные версии документов на этом этапе представлять не нужно.

Конкурсный отбор кандидатов предварительно запланирован на 23 июня, однако дата может измениться.

Информация о конкурсе, точной дате и времени отбора будет размещаться на официальном сайте Министерства образования.