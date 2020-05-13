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Общество

Нуждающейся семье, о которой писало 24.kg, подарили телевизор и лекарства

Нуждающейся семье, о которой ранее писало 24.kg, подарили телевизор, продукты питания и лекарства. Об этом журналисту сообщил глава семьи Рахатбек Джээнбаев.

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Отметим, что в жилмассиве «Келечек» Рахатбек Джээнбаев вместе с женой и сыном живет в однокомнатной квартире. В доме нет телевизора. Смартфон семье тоже был не по карману, поэтому сын Рахатбека, который учится в четвертом классе, не мог заниматься дистанционно.

По словам членов семьи, сегодня приехали несколько человек и подарили им телевизор, продуктовую коробку и лекарства. Оказавшая помощь сторона захотела остаться не названной.

Рахатбек Джээнбаев искренне поблагодарил оказавших помощь и редакцию 24.kg и добавил: «Оказывается, есть добрые люди. Не ожидал получить такую большую помощь. Теперь сын сможет наконец заниматься».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152694/
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