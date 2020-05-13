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Общество

14 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-13.00 — «Жилгородок совмина», 4а;
  • 13.00-17.00 — «Жилгородок совмина», 4;
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улица Полевая), отрезки улиц Московской, Панфилова, Раззакова, Логвиненко, Манасчи Сагынбая, село Чон Арык (улицы Семетей, Кожобергенова, Горная, Мусулманкулова, Луговая, Ямбургская, Береговая, Дачная, Братская, 50 лет Победы, Школьная, Ульяновская);
  • 9.00-17.00 — улицы Тимирязева, 10, Месароша, 98, 100, отрезки улиц Уметалиева, Куренкеева, Мичурина, переулок Журнальный, новостройка «Жетиген»;
  • 9.00-16.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Абаданова, Арча, Сары-Камыш, Эшпай, Ош 3000, Ынтымак);
  • 14.00-18.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Кун-Кочо, Ашар, Гагарина, Омуракунова, Арабаева, Жетиген, Ай-Кочо);
  • 9.00-18.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Кулиева, Медина, Махатмы Ганди, Алыбаева).
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Восток (улицы Энгельса, Ленина, Садовая, Карла Маркса), Нижняя-Ала-Арча (улицы Советская, Панфилова, Логвиненко, Кыргызская, Новая, Коллекторная), Бир-Булак (улица Капкараева, 27), Лебединовка (улицы Мичурина, Калинина), Гроздь (улицы Верхняя Атбашы), Аламудун (улицы Гоголя, Чернышевского), Ленинское (начало улицы Набережной), Луговое (улицы Новостройка, Сыдыгалиева, Луговая, Мирная, тупик Первомайский);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Кун-Туу (улицы Исмаила, Сейдесимбаева, Степная, Заводская, Спортивная, Иманалиева, Проектируемая, Молдосан, Царенко, Садовая, Новая, Джамгырчинова), Восточное (улицы Тимирязева, Дагестанская), Тош-Булак (улицы Токтогула, Айзабекова), город Шопоков (улицы Западная, Степная), Шалта (улицы Восточная, Шукуралиева, Гагарина, Жусупбека, Школьная);

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Алексеевка (улица Школьная), Боксо-Жол, Бекитай, Кызыл-Дыйкан (улица Московская), город Кара-Балта (улицы Пограничная, Панфилова, Студенческая);

Кантский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Киргшелк (улицы Дзержинского, Герцена), Люксембург (улицы Строительная, Железнодорожная).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152672/
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