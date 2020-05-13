14 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-13.00 — «Жилгородок совмина», 4а;

13.00-17.00 — «Жилгородок совмина», 4;

9.30-18.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улица Полевая), отрезки улиц Московской, Панфилова, Раззакова, Логвиненко, Манасчи Сагынбая, село Чон Арык (улицы Семетей, Кожобергенова, Горная, Мусулманкулова, Луговая, Ямбургская, Береговая, Дачная, Братская, 50 лет Победы, Школьная, Ульяновская);

9.00-17.00 — улицы Тимирязева, 10, Месароша, 98, 100, отрезки улиц Уметалиева, Куренкеева, Мичурина, переулок Журнальный, новостройка «Жетиген»;

9.00-16.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Абаданова, Арча, Сары-Камыш, Эшпай, Ош 3000, Ынтымак);

14.00-18.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Кун-Кочо, Ашар, Гагарина, Омуракунова, Арабаева, Жетиген, Ай-Кочо);

9.00-18.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Кулиева, Медина, Махатмы Ганди, Алыбаева).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Восток (улицы Энгельса, Ленина, Садовая, Карла Маркса), Нижняя-Ала-Арча (улицы Советская, Панфилова, Логвиненко, Кыргызская, Новая, Коллекторная), Бир-Булак (улица Капкараева, 27), Лебединовка (улицы Мичурина, Калинина), Гроздь (улицы Верхняя Атбашы), Аламудун (улицы Гоголя, Чернышевского), Ленинское (начало улицы Набережной), Луговое (улицы Новостройка, Сыдыгалиева, Луговая, Мирная, тупик Первомайский);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Кун-Туу (улицы Исмаила, Сейдесимбаева, Степная, Заводская, Спортивная, Иманалиева, Проектируемая, Молдосан, Царенко, Садовая, Новая, Джамгырчинова), Восточное (улицы Тимирязева, Дагестанская), Тош-Булак (улицы Токтогула, Айзабекова), город Шопоков (улицы Западная, Степная), Шалта (улицы Восточная, Шукуралиева, Гагарина, Жусупбека, Школьная);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — села Алексеевка (улица Школьная), Боксо-Жол, Бекитай, Кызыл-Дыйкан (улица Московская), город Кара-Балта (улицы Пограничная, Панфилова, Студенческая);

Кантский РЭС