В Кыргызстане растет число ВИЧ-инфицированных

В Кыргызстане на 1 апреля 2020 года зарегистрировано 9 тысяч 926 случаев ВИЧ-инфицирования, в том числе 9,3 тысячи — среди граждан КР, 553 иностранца. Такую статистику приводит РЦ «СПИД».

По его данным, среди лиц со статусом более 3,7 тысячи — потребители инъекционных наркотиков.

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Больше всего ВИЧ-инфицированных (2,7 тысячи) зарегистрировано в Чуйской области, меньше всего (137) — в Таласской. В Бишкеке 1,9 тысячи граждан с ВИЧ, в Оше — 1,1 тысячи.

Антиретровирусная терапия назначена 6 тысячам 449 лицам с ВИЧ, но получают ее 4,2 тысячи, в том числе 417 детей. Отказались от лечения чуть более 1 тысячи человек.

За все время умерло 2 тысячи 208 лиц с ВИЧ, из них на стадии СПИД — 667 человек.

Ежегодно в третье воскресенье мая принято вспоминать людей, умерших от СПИДа. Это делается в том числе и для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблемам больных СПИДом и носителей ВИЧ-инфекции, а также к распространению этого заболевания в мире.