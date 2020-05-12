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Общество

Автобусы для Бишкека. Мэрия обжалует решение комиссии по рассмотрению жалоб

Столичная мэрия обжаловала решение независимой межведомственной комиссии по рассмотрению жалоб и протестов по заявлению одного из участников конкурса на поставку автобусов. Об этом 24.kg сообщил начальник Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия Нурлан Койчубаков.

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«Межведомственная комиссия нашла жалобу участника конкурса компании Beiqi Foton motor Co, LTD обоснованной. Но мы с этим несогласны, написали в департамент государственных закупок свой протест. У фирмы было почти 4 миллирда юаней — почти 45 миллиардов сомов — убытков в 2018 году, а комиссия удовлетворяет их жалобу», — отметил он.

Напомним, что заявки на участие в тендере на поставку автобусов подали семь компаний. Победителем определили Xiamen king long united automotive industry Co., LTD, предложившую поставить 100 автобусов за $8 миллионов 199 тысяч.

Конкурс объявило в феврале Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие мэрии столицы. Оно планировало приобрести 100 автобусов за 650 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152614/
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