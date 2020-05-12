Автобусы для Бишкека. Мэрия обжалует решение комиссии по рассмотрению жалоб

Столичная мэрия обжаловала решение независимой межведомственной комиссии по рассмотрению жалоб и протестов по заявлению одного из участников конкурса на поставку автобусов. Об этом 24.kg сообщил начальник Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия Нурлан Койчубаков.

Читайте по теме Красивые обещания. Почему Бишкек может остаться без автобусов

«Межведомственная комиссия нашла жалобу участника конкурса компании Beiqi Foton motor Co, LTD обоснованной. Но мы с этим несогласны, написали в департамент государственных закупок свой протест. У фирмы было почти 4 миллирда юаней — почти 45 миллиардов сомов — убытков в 2018 году, а комиссия удовлетворяет их жалобу», — отметил он.

Напомним, что заявки на участие в тендере на поставку автобусов подали семь компаний. Победителем определили Xiamen king long united automotive industry Co., LTD, предложившую поставить 100 автобусов за $8 миллионов 199 тысяч.

Конкурс объявило в феврале Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие мэрии столицы. Оно планировало приобрести 100 автобусов за 650 миллионов сомов.