В Бишкеке 14 мая облачно и дождь. Температура воздуха ожидается +24 градуса. День увеличился до 14 часов 37 минут.

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9.00-13.00 — «Жилгородок совмина», 4а;

13.00-17.00 — «Жилгородок совмина», 4;

9.30-18.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улица Полевая), отрезки улиц Московской, Панфилова, Раззакова, Логвиненко, Манасчи Сагымбая, село Чон Арык (улицы Семетей, Кожобергенова, Горная, Мусулманкулова, Луговая, Ямбургская, Береговая, Дачная, Братская, 50 лет Победы, Школьная, Ульяновская);

9.00-17.00 — улицы Тимирязева, 10, Месароша, 98, 100, отрезки улиц Уметалиева, Куренкеева, Мичурина, переулок Журнальный, новостройка «Жетиген»;

9.00-16.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Абаданова, Арча, Сары-Камыш, Эшпай, Ош 3000, Ынтымак);

14.00-18.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Кун-Кочо, Ашар, Гагарина, Омуракунова, Арабаева, Жетиген, Ай-Кочо);

9.00-18.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Кулиева, Медина, Ганди, Алыбаева).

У кого намечается той

Юлия Руцкая

Родилась в Витебске (Беларусь). Певица, заслуженная артистка КР.

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Тугельбай Сыдыкбеков

Фото из интернета. Тугельбай Сыдыкбеков

Родился 14 мая 1912 года в айыле Кен-Су ныне Иссык-Кульской области. Является родоначальником письменного профессионального искусства слова кыргызского народа, создателем первого национального романа. За большие заслуги в области литературы в 1968-м Тугельбаю Сыдыкбекову присвоено почетное звание «Народный писатель Киргизской ССР». Первый писатель, удостоенный звания лауреата Государственной премии СССР.

В 1931 году издана первая его поэма «Кайкабай». В этот же период он написал несколько стихотворений, которые впервые появились на страницах комсомольской газеты «Ленинская молодежь». Пишет первую книгу о создании кыргызских колхозов «Кен-Су».

В 1939-1940 годах написан роман «Темир» на ту же тему становления колхозного строя. Роман «Люди наших дней» повествует о героическом, самоотверженном труде киргизского народа в дни Великой Отечественной войны.

Роман «Дети гор» (1952) — одно из первых кыргызских детских произведений.

В 1955-1958 годах выходит роман «Среди гор» (переработанный вариант романа «Кен-Су»). Романы «Женщины» (1962-1966), «Ровесники» (1977) о социалистическом строительстве в Киргизии. Автобиографический роман «Путь» (1982).

Скончался 19 июля 1997-го.

В 2005 году была выпущена почтовая марка, посвященная Сыдыкбекову.

Родился режиссер Геннадий Базаров

Фото из интернета. Геннадий Базаров

Родился 14 мая 1942 года в селе Ат-Баши.

В мир кино Геннадий Базаров пришел в 1959-м. Затем учеба во ВГИК и громкий дебют в 1967 году фильмом «Материнское поле» по повести Чингиза Айтматова. Эта дипломная работа принесла молодому режиссеру широкую известность. Позже на экраны большой страны вышли «Засада», «Улица», «Зеница ока», «Каныбек».

Все эти ленты заняли свое место в истории национального кинематографа и в культурном ряду традиционного идеологического советского кино.

Геннадий Базаров одним из первых выдвинул идею продвижения авторского кино в Кыргызстане. В этом ряду нестандартного художественного мышления он снял такие фильмы, как «Первый», «Приют для несовершеннолетних», а позже — уже на студии «Кыргызтелефильм» — «Заговор», «Аномалия», «Карагыз», «Метаморфоза» по собственным сценариям.

Спустя несколько лет к художественным фильмам добавились документальные ленты «Сказ об искусстве», «Писатель» и другие.

Геннадию Базарову присвоено высокое звание народного артиста КР. Награжден орденами и медалями, лауреат многих международных кинофестивалей.

Родилась народная артистка КР Тамара Джаманбаева

Родилась 14 мая 1943 года в Нарыне. Первый постоянный диктор кыргызского телевидения. Вела эфиры «Последних известий» до 1975-го.

С 1959 по 1994 год прошла путь от диктора телевидения до директора программ Гостелерадиокомитета, затем год проработала вице-президентом Гостелерадиокомитета КР.

Является отличником телевидения и радио СССР и КР, награждена Почетными грамотами Верховного Совета КССР и президента КР, медалью «Данк», является членом Союза журналистов КР. Заслуженный деятель культуры КР.

Умер заслуженный артист КР Борис Суслов

Фото из интернета. Борис Суслов в роли Тибальда - «Ромео и Джульетта», 1966 года

Родился 1 октября 1930 года.

Весной 1949-го, будучи еще учащимся, дебютировал в роли Пьера в «Волшебной флейте», затем получил роль Зигфрида в «Лебедином озере».

1966-1972 — ведущий солист балета Кыргызского государственного ордена Ленина академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Исполнил все ведущие партии в репертуарных спектаклях мировой, русской и национальной балетной классики.

Был бессменным партнером великой кыргызской танцовщицы, народной артистки СССР Бюбюсары Бейшеналиевой, а также выдающихся кыргызских балерин современности: Рейны Чокоевой, Сайнат Джокобаевой, Чолпон Джамановой и многих других.

С 1973 года Бориса Суслова шесть раз представляли на звание «Народный артист Киргизской ССР», но звание ему так и не присвоили.

Ушел из жизни 14 мая 2016-го.