В Бишкеке 13 мая без осадков. Температура воздуха ожидается +31 градус. День увеличился до 14 часов 35 минут.

В столице разговление (ифтар) — в 20.20. Полный календарь Орозо-2020 можете посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — «Жилгородок совмина», 2, 3, отрезки улиц Байтика Баатыра, Толстого;

9.30-12.00 — переулок Геологический, 9, 9а;

9.30-18.00 — отрезки бульваров Эркиндик, Молодой Гвардии, улиц Рыскулова, Акиева, Баетова, Иваницына;

9.30-17.00 — отрезки улиц Серпуховской, Сельсоветской, Месароша, Ильменской.

У кого намечается той

Ибрагим Джунусов

Родился в 1961 году в селе Сарай. Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Узбекистане.

Нурлан Токоноев

Родился в 1969 году во Фрунзе. Президент Федерации самбо КР.

Люди, которые меняли мир

Родился народный артист Кыргызской Республики Роберт Уразгильдеев

Родился 13 мая 1935 года. Доктор искусствоведения, профессор, академик Общественной академии наук Кыргызстана, проректор по научной работе (1986-2014) и заведующий кафедрой хореографии Кыргызского государственного института искусств имени Бюбюсары Бейшеналиевой. Единственный в Средней Азии доктор хореографии.

Исполнил партии в балетах «Большой вальс» (Иоганн), «Куйручук» (Сарыбай), «Эсмеральда» (Феб), «Лебединое озеро» (Ротбар), «Жизель» (Лесничий), «Асель» (Байтемир), «Баядерка» (Брамин), «Чолпон» (Темирхан) и многих других.

В тренировочных классах, проводимых Робертом Уразгильдеевым, занимались ведущие солисты кыргызского балета, народные артисты СССР Бюбюсара Бейшеналиева, Айсулу Токомбаева, Чолпонбек Базарбаев, народные артисты Кыргызстана Рейна Чокоева, Уран Сарбагишев, Арстанбек Ирсалиев, заслуженные артисты республики Светлана Молдобасанова, Борис Суслов, Бактыбек Арунов и многие другие.

Роберт Уразгильдеев ушел из жизни 19 февраля 2015-го.

Умер режиссер Владислав Пази

Заслуженный деятель искусств КР и РФ, театральный режиссер, актер Владислав Борисович Пази родился 17 марта 1945 года в Ленинграде.

Ставил спектакли во Владимире, Мурманске, Петрозаводске. С 1986-го работал в Русском драмтеатре имени Надежды Крупской во Фрунзе в качестве главного режиссера. В 1987 году был избран коллективом театра на должность художественного руководителя, проработал на ней до 1992-го. В 1992 году удостоен звания заслуженного деятеля искусств КР.

Спектакль «Смотрите, кто пришел!» по пьесе Владимира Арро, поставленный режиссером в 1986-м, удостоен премии Министерства культуры Киргизской ССР за лучшую режиссерскую работу года. Широкое общественное признание получил спектакль «Диктатура совести» по пьесе Михаила Шатрова, представленный в 1987 году на соискание премии имени Муратбека Рыскулова.

С деятельностью Владислава Пази связано успешное открытие в театре Малой сцены.

В 1993-м Владислав Пази вернулся в Санкт-Петербург. В 2002 году он был удостоен звания заслуженного деятеля искусств России.

Умер 13 мая 2006-го в Софии (Болгария).