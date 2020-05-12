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Общество

13 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-17.00 — «Жилгородок совмина», 2, 3, отрезки улиц Байтика Баатыра, Толстого;
  • 9.30-12.00 — переулок Геологический, 9, 9а;
  • 9.30-18.00 — отрезки бульваров Эркиндик, Молодой Гвардии, улиц Рыскулова, Акиева, Баетова, Иваницына;
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Серпуховской, Сельсоветской, Месароша, Ильменской.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Нижняя Ала-Арча (начало улицы Панфилова, улицы Кыргызская, Новая, Логвиненко, Коллекторная), Арашан (улица Акматова), Лебединовка (улица Мичурина, проспект Ленина, «Городок энергетиков», 1, 3, 14), Таш-Добо (улица Кыргызская), Гроздь (улицы Пятилетка, Верхняя Атбаши), Восток (улицы Западная, Щорса, Ленина, Фрунзе), Ленинское (улицы Алма-Атинская, Набережная, Коммунарская, Садовая, переулки Зеленый, Южный), Беш-Кунгей (улицы Проектируемая, Новая, Ткачева), Арашан (улицы Молдобека, Кошокбека, Полевая);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Джаны-Пахта (МТФ), Майское (улица Найденова), Мирное (улица Октябрьская), Шалта (улицы Какена Алмазбекова, Жусупбека, Проектируемая, Школьная), Тош-Булак (улица Советская), Кун-Туу (улицы Спортивная, Иманалиева, Проектируемая, Бейшеналиевой, Заводская), город Шопоков (улицы Шопокова, Космонавтов, Советская, Репина);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Сретенка (улицы Центральная, Крупская, ОКХ Россия), Ак-Суу (улица Вокзальная), Садовое (улица Дзержинского), Крупское (улицы Зеленая, Проездная, Пограничная), Беловодское (улицы Гагарина, Шевченко).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152591/
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