Строительство детсада на месте сгоревшей налоговой идет с отставанием

Строительство детсада на месте сгоревшей налоговой из-за введенных ограничительных мер идет с отставанием от графика. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, муниципалитет продолжает строительство ранее начатых школ, детских садов и спортивных учреждений. Вице-мэр Уланбек Азыгалиев проверил, как обстоит дело с возведением детсада на месте сгоревшего здания районного управления ГНС на улице Тыныстанова, 193 и спортивной детско-юношеской специализированной школы олимпийского резерва (СДЮШОР) в микрорайоне «Восток-5».

«Для спортшколы сварили специальные перекрытия, которые будут держать крышу объекта. Каждая ферма будет состоять из двух частей общей длиной 30 метров, всего их будет 12. Вес каждой — около 3 тонн», — отметили в мэрии.

Перекрытия уже привезли на объект, и скоро они будут установлены и смонтированы на каркас здания. Здесь будут расположены три спортивных зала, раздевалки, офисные помещения и санитарные комнаты. Площадь здания — более 2 тысяч квадратных метров, стоимость строительства — более 50 миллионов сомов. Ведет работы ОсОО «Бийик KG».

Уланбек Азыгалиев сделал подрядчикам замечание за недостаточный контроль сертификатов соответствия на используемые строительные материалы и дал время для исправления ошибок.



В детском садике уже полностью готов каркас здания, сейчас строители делают парапет для крыши и параллельно выкладывают кирпичом стены второго этажа.

«Площадь садика — 1 тысяча 216 квадратных метров, в нем разместятся четыре детские группы. Предусмотрены игровые и спальные комнаты для малышей, залы для музыкальных и спортивных занятий, санузлы. На цокольном этаже расположатся прачечная, кладовая и технические помещения», — добавили в муниципалитете.

Возводит здание дошкольного учреждения компания «Эм Эс Билдинг». Стоимость строительства — 35 миллионов сомов, средства выделены из городского бюджета.