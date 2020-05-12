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Общество

Въездной знак в Бишкек появится на проспекте Дэн Сяопина. Мэрия объявила конкурс

Новый въездной знак в Бишкек появится на перекрестке проспекта Дэн Сяопина и улицы Алыкулова. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, управление капстроительства (УКС) мэрии объявило тендер на разработку проекта въездного знака с запада.

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«Заявки можно подать в течение недели. На проектные работы из средств городского бюджета предусмотрено 123 тысячи 608 сомов. Но в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в городе особо оговаривается, что подрядчик должен будет завершить работы за счет собственных средств, а оплата будет произведена после предоставления акта выполненных работ и только после поступлений средств в городской бюджет», — отметили в муниципалитете.

В мэрии добавили, что всего планируется установить въездные знаки в трех местах. Они появятся еще в восточной части города на пересечении проспекта Победы с улицами Лермонтова и Курманджан Датки.

«Осенью 2019 года Бишкекглавархитектура провела общественные обсуждения проектов среди горожан, архитекторов, активистов, художников, дизайнеров и урбанистов», — заметили в муниципалитете.

Кроме того, УКС объявило тендер на проектирование строительства скважины для водоснабжения южной части города, в том числе нового парка дружбы Кыргызстана и Азербайджана. Сумма проекта составляет 398 тысяч 895 сомов.

«Сроки подачи заявок и условия оплаты аналогичные», — подчеркнули в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152585/
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