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Общество

В московском метро появились объявления на кыргызском языке

В московском метро появились объявления на кыргызском языке. Фотографию в социальной сети Facebook выложил пользователь Бакыт Молдожанов.

В объявлении говорится об обязательном ношении масок и перчаток в метрополитене с 12 мая. За нарушение правил безопасности накладывается штраф.

Отметим, что из-за ситуации с коронавирусом в Москве продлили режим всеобщей самоизоляции и все связанные с этим ограничения до 31 мая. Но, как отмечает издание «Москва 24», вместе с тем городские власти приняли решение о первом этапе послаблений с 12 мая: с этого момента к работе могут вернуться предприятия промышленности и строительства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152520/
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