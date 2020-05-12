В московском метро появились объявления на кыргызском языке. Фотографию в социальной сети Facebook выложил пользователь Бакыт Молдожанов.

В объявлении говорится об обязательном ношении масок и перчаток в метрополитене с 12 мая. За нарушение правил безопасности накладывается штраф.

Отметим, что из-за ситуации с коронавирусом в Москве продлили режим всеобщей самоизоляции и все связанные с этим ограничения до 31 мая. Но, как отмечает издание «Москва 24», вместе с тем городские власти приняли решение о первом этапе послаблений с 12 мая: с этого момента к работе могут вернуться предприятия промышленности и строительства.