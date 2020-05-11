Депутат обращает внимание органов на призывы в соцсетях к захвату собственности

Правоохранительные органы страны должны обратить внимание на призывы в социальных сетях к захвату частной собственности. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению заявил Тазабек Икрамов.

По его словам, МВД, прокуратура должны пресечь призывы к незаконным действиям.

«В социальных сетях людей призывают захватывать частную собственность, будоражат общественность заявлениями о незаконном богатстве того или иного человека. Я тоже против коррупции. Но все это должно решаться в правовом поле, а не захватами», — сказал Тазабек Икрамов.

Отметим, что в социальных сетях бурно обсуждают и требуют создать комиссию для проверки имущества депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Жумалиева. Нардепу пришлось клясться на Коране в прямом эфире одного из телеканалов, что он не был замешан в коррупции.