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Общество

Депутат обращает внимание органов на призывы в соцсетях к захвату собственности

Правоохранительные органы страны должны обратить внимание на призывы в социальных сетях к захвату частной собственности. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению заявил Тазабек Икрамов.

По его словам, МВД, прокуратура должны пресечь призывы к незаконным действиям.

«В социальных сетях людей призывают захватывать частную собственность, будоражат общественность заявлениями о незаконном богатстве того или иного человека. Я тоже против коррупции. Но все это должно решаться в правовом поле, а не захватами», — сказал Тазабек Икрамов.

Отметим, что в социальных сетях бурно обсуждают и требуют создать комиссию для проверки имущества депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Жумалиева. Нардепу пришлось клясться на Коране в прямом эфире одного из телеканалов, что он не был замешан в коррупции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152508/
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