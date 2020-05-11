Жестокое избиение на Иссык-Куле. Задержаны еще четверо подозреваемых

Сотрудники УВД Иссык-Кульской области в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали еще четверых подозреваемых в избиении мужчины в Бостери. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

Уточняется, что все задержанные водворены в ИВС ОВД Иссык-Кульского района.

«Ранее разыскиваемые жители села Бостери 33-летний Ж.У., 26-летний С. уулу А., 32-летний И.Б. и 27-летний Т. уулу К. подозреваются в избиении односельчан, один из которых госпитализирован. Всего в избиении участвовали 12 человек», — отметили в УВД.

Напомним, что 20 апреля односельчане жестоко избили двух мужчин. Одного госпитализировали, второй получил амбулаторную помощь. По факту возбудили уголовное дело. Ранее милиция задержала пятерых участников избиения.